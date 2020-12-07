Nevşehir'de yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde durdurulan otomobilde arama yapan polis, yoğurt kabına poşetle sarılarak gizlenmiş 53 gram sentetik uyuşturucu buldu, araçtaki E.G. (46) ve K.M. (52) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.M. tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.