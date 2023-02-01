Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Nevşehir'de yangına müdahale ederken devrilen itfaiye aracındaki personel yaralandı

Nevşehir'e bağlı Boğaz köyünde evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracının yumuşak zemin nedeniyle devrilmesi sonucu bir itfaiye personeli yaralandı

Giriş: 01.02.2023 - 01:34 | Güncelleme: ABONE OL
Nevşehir'de yangına müdahale ederken devrilen itfaiye aracındaki personel yaralandı
Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Boğaz köyünde Tuncer Taşdemir'e ait evin çatı kısmında gece vakti bacadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekibi, evin yanındaki tarlaya araçla girerek söndürme çalışması yaptı. İtfaiye aracı bir süre sonra yağış nedeniyle zeminin yumuşamasından dolayı yan yattı.

Devrilen araçtaki itfaiye personeli Hurşit Kale yaralandı. Olay yerindeki ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Kale, tedavi altına alındı.

Yangının çıktığı evin çatısındaki soğutma çalışması olay yerine sevk edilen başka bir itfaiye aracıyla yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ehliyetsiz sürücü duvara çarptı! 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücü duvara çarptı! 4 yaralı
Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı
Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı
İki grup arasında silahlı kavga! 4 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga! 4 yaralı
Beyazlar içerisindeki mucize
Beyazlar içerisindeki mucize

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.