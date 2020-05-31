Nevşehir'de vatandaşlar araçlarından sinema izledi

Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajına etkinlik için gelen yüzlerce araç, kurulan iki dev ekranın karşısına belediye görevlilerinin yardımıyla park etti.Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri araçların camlarını temizlerken, bazı görevliler de vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır dağıttı.Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi.Etkinlik öncesinde eşi Melek Arı ile birlikte filmi izlemek için alana gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında benzer etkinlikleri düzenlenmeye devam edeceklerini belirtti.İnsanların araçlarının içinde film izlemekten keyif aldığını kaydeden Arı, katılımcıların araçlarının içinden izleyebileceği şekilde konser düzenlemeyi planladıklarını ifade etti. İlginç projelerle diğer belediyelere örnek olduklarını dile getiren Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Nevşehir değişiyor. Her anlamda değişiyor. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz her bir şeyi teker teker hayata geçiriyoruz. 'Biz bu şehirde hem fiziksel hem de zihinsel değişimi gerçekleştireceğiz' demiştik. Bu şehirde yaşayan herkes şimdi bunun nasıl gerçekleştiğini görüyor. Şehri gerçekleştirdiğimiz altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla fiziken değiştirirken sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerimizle de zihinsel değişimi gerçekleştiriyoruz."
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