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Nevşehir'de sağanak; Niğde ve Aksaray'a ulaşım kontrollü sağlanıyor

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ulaşımı olumsuz etkilerken, Nevşehir- Niğde ve Nevşehir- Aksaray yolunda taşkın nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

Giriş: 21.06.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Nevşehir'de sağanak; Niğde ve Aksaray'a ulaşım kontrollü sağlanıyor
Nevşehir'de sağanak
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DHA

Nevşehir'de öğle saatlerinde kent genelinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kaymaklı beldesi yakınlarındaki tepelik alanlardan gelen sel suları nedeniyle Nevşehir- Niğde yolunda ulaşım bir süre trafiğe kapandı.

Kapalı yol, Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. Ulaşım burada kontrollü olarak sağlanırken, Nevşehir- Aksaray yolu üzerinde de Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında sel suları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yol, bir süre trafiğe kapatıldı.

Yine Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yol, tekrar ulaşıma açıldı. Trafik geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor. Bölgelerde bulunan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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