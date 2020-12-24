Nevşehir'de PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait kamplarda silah ve bomba eğitimi aldığı belirlenen M.E.D.M'nin, yaklaşık 8 ay önce kaçak yollardan kente geldiğini tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda Suriye uyruklu zanlıyı yakaladı.

M.E.D.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.