Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Gülşehir-Avanos yolunda meydana geldi. Mustafa Sevinç (79) yönetimindeki 50 NF 577 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 HA 304 plakalı traktöre arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Mustafa Sevinç olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan G.S. (74) ise ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekibi yaralı kadını Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaşamını yitiren sürücü otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.