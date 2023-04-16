Refüje çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

Nevşehir'de, bir otomobilin devrilmesiyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

Araçtaki sürücü ile diğer 2 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

AA'nın haberine göre, gelen sağlık görevlilerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil ise polislerce kaza yerinden çekildi. Caddede kısmen aksayan trafik, aracın çekilmesi ve yolun belediye ekiplerince temizlenmesi sonrası normale döndü.