Nevşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Kaza, saat 16.30 sıralarında Hacıbektaş ilçesi Engel köyü yakınlarında meydana geldi.

Adem Erkoç yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gül Erkoç (51) hayatını kaybederken, sürücü ile yolcular A.E.B.İ. ve B.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada yaşamını yitiren Erkoç da jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.