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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de otomobil, 2 araca çarptı: 1 ölü

        Nevşehir'de otomobil, 2 araca çarptı: 1 ölü

        Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce TIR'a ardından başka bir otomobile çarptı. Feci kazada otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Makbule Elkatmış hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 00:31 Güncelleme: 07.10.2023 - 00:31
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        Nevşehir'de ölümlü kaza
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        Nevşehir'de iki otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana geldi. Makbule Elkatmış (35) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen TIR ve otomobile çarptı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'nın haberine göre; kazada Makbule Elkatmış yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Elkatmış'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Nevşehir-Kayseri karayolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Nevşehir
        #haberler
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