Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Nevşehirliler tarafından araştırılıyor. Nevşehir Valiliği açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Nevşehir'de kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Nevşehir'de okullar kaç gün tatil edildi? Nevşehir'de yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

NEVŞEHİR'DE OKULLARA KAR TATİLİ!

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının bugün için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Nevşehir Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Nevşehir'de yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

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