Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 tutuklama

Sümer ve Güzelyurt mahallelerinde 3 motosikletin çalınması olayını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, motosikletleri 16-17 yaşlarındaki O.A, A.R. ve O.Y'nin çaldığını tespit ederek, şüphelileri gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.