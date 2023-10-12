Minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
Kırşehir-Kayseri kara yolunda, tarım işçilerini taşıyan V.S. yönetimindeki minibüs, Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyü yakınlarındaki kavşakta R.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise orta refüje çarptı.
14 KİŞİ YARALANDI
Kazada, her iki aracın sürücüsüyle 12 tarım işçisi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.