Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

AA'nın haberine göre; kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.