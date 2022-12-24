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Nevşehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Nevşehir'de minibüs ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Giriş: 24.12.2022 - 00:37 | Güncelleme: ABONE OL
Nevşehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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AA

Nevşehir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde otomobille minibüs, Karabacak Çeşmesi Kavşağı'nda çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

AA'nın haberine göre; kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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