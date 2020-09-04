Nevşehir'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Belediye Caddesi başta olmak üzere kent merkezindeki işlek cadde ve sokakları gezerek Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.Denetimlerde termal drone ile ateş ölçümü de yapıldı.Vali Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlere devam edeceklerini söyledi.İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini kaydeden Vali Becel, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çok yönlü denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.Tedbirlere uymanın önemini anlatan Vali Becel, “Aslında her şey bizim elimizde. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle yeni kontrollü sosyal hayattan sonra hem insanların hareketliliğinin artması, tatile gidiş gelişlerin artması, düğünlerin ve ziyaretlerin artmasına bağlı olarak vakaların arttığını görüyoruz. İlimizde de maalesef bu böyle. Son derece üzücü bir durum. Bundan kurtulmak istiyoruz. Eğer hızlı bir şekilde bu durumdan kurtulmak istiyorsak hepimizin bilim kurulunun önerdiği tedbirler çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Hayatın içinde olacağız ama tedbirli bir hayat bizi bekliyor. Eğer bu tedbirleri uygulamazsak süreç daha da uzun olabilir.” dedi.
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