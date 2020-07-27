Nevşehir'de kök hücre bekleyen çocuk için kampanya başlatıldı

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Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Eraslan'ın yakınlarının sosyal medyadan çağrısı ile başlatılan kampanya kapsamında Kızılay Kan Merkezine gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, gazetecilere, üç gün boyunca sürecek kampanyada bin ünite kan almayı hedeflediklerini belirterek, aranılan kök hücrenin en kısa sürede bulunmasını diledi.

Türk Kızılay Nevşehir Kan Merkezi Başhekimi Süleyman Kurt da Kampanyada 280 ünite kan alındığını, insanların duyarlı davrandığını ifade ederek, "Halkımız kampanyaya ciddi oranda destek veriyor. Vatandaşlarımızın hassasiyetine çok teşekkür ediyoruz. Kök hücre için bağışçılardan kan alıyoruz. Testler sonucu doku uyumu olursa hiçbir cerrahi müdahale olmadan kan bağışı sayesinde naklediyor. Vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. 50 yaşına kadar olan herkes bağışta bulunabilir." diye konuştu.