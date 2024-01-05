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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi, aracıyla polise çarptı

        Nevşehir'de kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi, aracıyla polise çarptı

        Nevşehir'de kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi, olaya müdahale eden polis memuruna hafif ticari aracıyla çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 01:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 01:56
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        Kiracısıyla kavga etti, aracıyla polise çarptı
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        Olay, saat 22.30 sıralarında Nevşehir'deki Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi'nde meydana geldi.

        İşyeri sahibi Günay Servet Ö. ile kiracısı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

        ARACINI KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜRDÜ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kavgayı ayırıp tarafları sakinleştirdi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        DHA'nın haberine göre; Günay Servet Ö'nün, olay yerinden uzaklaşırken hafif ticari aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu polis memuru Şahin K. yaralandı.

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        POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Günay Servet K, polis merkezine götürüldü.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Nevşehir
        #haberler
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