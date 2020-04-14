Nevşehir'de karantinadaki köyden ayrılan kişiye 3 bin 150 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan'da 14 gün süreyle karantinaya alınan Çakıllı köyünde yaşayan bir kişinin buradan ayrıldığı belirlendi.

İsmi açıklanmayan kişi, Derinkuyu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde yakalandı.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adli işlem başlatılan söz konusu kişi, 112 Acil Servis ekipleri nezaretinde köydeki evine götürüldü.