Nevşehir'de karantinadaki köyden ayrılan kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan'da 14 gün süreyle karantinaya alınan Taşkınpaşa köyünde yaşayan Abdullah İ'nin köydeki ikametinden ayrıldığı belirlendi.

Abdullah İ, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçeye bağlı başka bir köyde yakalandı.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan Abdullah İ, jandarma ekiplerinin nezaretinde yeniden köydeki evine götürüldü.