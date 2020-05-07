Nevşehir'de karantinadaki köy drone ile denetleniyor

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 2 Mayıs'ta halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınan köyde, köylülerin sokağa çıkma yasağına uyup uymadıkları havadan denetleniyor.

Acıgöl Kaymakamlığının talebiyle Karapınar Belediyesi'nin temin ettiği drone, köy üzerinde sık sık kontrol uçuşları yapıyor.

Drone ile yapılan denetimler, 16 Mayıs'a kadar sürecek.