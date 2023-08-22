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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de inşaatın iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti

        Nevşehir'de inşaatın iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti

        Nevşehir'de 10 katlı bir inşaatın iskelesi çöktü. İskelenin altında kalan Abdullah Kaya (20) ile Ali İlhan (47) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:44 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:49
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        İnşaatın iskelesi çöktü: 2 işçi öldü
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        Nevşehir'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen işçilerden Abdullah Kaya (20) ve Ali İlhan (47) öldü.

        Yaralı Galip E.'nin tedavisi devam ederken, 2 işçinin cenazeleri Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Nar beldesi Çat Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden 10 katlı bina inşaatında iskelenin bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

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        Bu sırada en üst katta iskelenin üzerinde çalışan Abdullah Kaya, Galip E. ve Ali İ., düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kaya ve Ali İlhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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