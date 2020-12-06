Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Anne Z.Ö. akşam saatlerinde mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö. yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı. Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö.´nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı. Y.Ö.´yü sıkıştığı yerden çıkaramayı başaramayan baba E.Ö., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.´yü kurtardı. Y.Ö.´nün ailesi yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.