Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

Fatma A. (35) idaresindeki 50 BH 595 plakalı otomobil, Gülşehir-Tuzköy yolu Kapadokya Havalimanı yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan C.O. (55),K.K. (30),E.O. (26),M.K. (5),A.O. (3),M.A. (2),E.K. (2) ve Ö.A. (1),ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülşehir'den Tuzköy Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.