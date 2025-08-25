Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Nevşehir'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 22:03 Güncelleme: 25.08.2025 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıhıdır köyünde dün girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi atlatan ve vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 3 kişiden E.Y. tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        E.Y'nin cenazesi morga kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Nevşehir
        #nevşehir haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü
        Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz
        Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Emmanuel Macron'dan İsrail'e tepki
        Emmanuel Macron'dan İsrail'e tepki
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa