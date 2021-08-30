Nevşehir'de ay yıldız desenli yerli üretim sıcak hava balonu tanıtıldı

Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla üretilen balon, sabah saatlerinde Nevşehir'in Göreme beldesindeki festival alanına getirildi.
Ekiplerce yapılan hazırlıkların ardından balon şişirilerek peribacaları arasında sergilendi.
Hazırlıklar sırasında ekipten birinin balonun bayrak tasarımlı kubbe kumaşını öpmesi dikkati çekti.
Ellerindeki Türk bayrakları ile alana gelenler, dev Türk bayrağı görünümündeki balonun çevresinde fotoğraf çektirdi.
Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Kemal Yüksek, AA muhabirine, Türk sivil havacılığının sıcak hava balon operasyonlarında yaşanan gelişmelerin gurur verici olduğunu belirtti.
Yerli üretimlerin de hayata geçmesiyle bu alanda sergilenen başarının katlanarak arttığını kaydeden Yüksek, "Türkiye’nin bu anlamdaki liderliği artık yerine oturmuş durumda. Edindiğimiz kazanımlar ve deneyimler, üretim ve organizasyon olarak diğer ülkelere de örnek olmaya başladı. Yakın zamanda Kuzey Makedonya'dan organizasyon ve üretim kapsamında bir talep geldi, bu talep de bizi gururlandırdı. Yerli üretimlerin Afrika'dan başlayarak pazarlara ulaşması hepimizi memnun ediyor." dedi.
Yerli sıcak hava balonu üreten Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan da Türkiye'de yerli balon üretimine başlayan ilk firma olduklarını, kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız desenli tasarlanan balonu üretmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından balonun hazır hale getirildiğini kaydeden Aydoğan, "Bu anlamlı günde dünyanın en büyük uçan Türk bayrağını ülkemizde üretmenin gururunu yaşıyoruz. Tanıtımını bugüne ayarlamıştık, bunun da mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Bu balonun üretiminde 4 aylık bir süreçte 24 kişi çalıştı." diye konuştu.
Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren de sıcak hava balon festivalinin son gününde Türk bayraklarının gökyüzünde dalgalanıyor olmasının güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.
Kapadokya'da turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanları kuş bakışı izlemesine olanak sunan diğer sıcak hava balonları da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.
Ay yıldızlı bayrağı taşıyan onlarca sıcak hava balonu, bölgedeki vadilerin üzerinde yaklaşık 40 dakika boyunca süzüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!