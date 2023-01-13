Nevşehir'de apartman yangını: 6 kişi dumandan zehirlendi

AA'nın haberine göre; kimsenin bulunmadığı dairedeki yangını fark eden bina sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, söz konusu dairede büyük hasar oluştu.

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