Nevşehir'de "7. Yerel Kadın Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Türkiye'deki mülteci ve sığınmacıları konu alan kısa film izletildi.
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye'de 192 farklı uyruktan yaklaşık 5 milyon kişinin misafir edildiğini, bunların toplumla sosyal uyum içinde yaşayabilmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.
Herkesin bir göç hikayesi olduğunu, ailesinin de Selanik'ten İzmir'e göç ettiğini belirten Ok, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği vizyonel ufukla aramızda bulunan misafirimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'de bizimle kalan insanlarla uyum faaliyetlerine başladık. 2020 yılında 60'tan fazla il ve ilçede çalışma yaptık. Ben de bir göçmen çocuğuyum. Göçün binbir türlü meşakkati ve sıkıntısını kadınlar çekiyor ama sosyalleşmiyor. Bu nedenle yerelde kadın buluşmaları fikri faaliyete konuldu." dedi.
Türkiye'nin din, dil, renk ayrımı yapmadan mazlum ve mağdurlara yardım eli uzattığını anlatan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da "Bütün medeni dünyanın almam dediği, benim sosyolojimi bozacak dediği noktada Türkiye bütün kapılarını açmış, muhacir kardeşlerimizi misafir ediyor hale gelmiştir. Türkiye bütün mağdur ve mazlumlara kucak açan devletin adıdır. Bizim de birçok vatandaşımız Avrupa'ya göç ederek orada yaşamaktadır. Asimilasyona hayır ama entegrasyona evet diyoruz." diye konuştu.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün de katıldığı etkinliğin düzenlenmesine katkı sunanlara plaket verildi.
Program, "Uyum ve tecrübe paylaşımı", "Kadın sağlığı", "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi" konulu oturumlarla devam etti.
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