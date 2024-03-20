Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz Bayramı nasıl kutlanır, ritüelleri, gelenekleri ve inanışları nelerdir?
Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda Nevruz Bayramı kutlamaları yapılıyor. Nevruz etkinlikleri toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiği düşünülüyor. Havaların ısınmasıyla beraber tabiatın baharla yeniden canlanmasını sembolize eden nevruz ritüelleri arasında kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Peki 2024 Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün? Nevruz nasıl kutlanır? İşte Nevruz Bayramı ritüelleri, gelenekleri ve inanışları
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Mart ayı itibariyle Nevruz Bayramı heyecanı başladı. Ateşten atlama, renkli yumurta tokuşturma, demir dövme, evlerin temizlenmesi ve onarılması gibi adetlerin uygulandığı Nevruz, Türk kültür havzasında nesilden nesle geçiyor. Peki Orta Asya'dan günümüze kadar gelen kadim gelenekler arasında yer alan Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün, ritüelleri neler?
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NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?
Nevruz, her yıl olduğu gibi bu yıl 21 Mart'ta kutlanacak.
21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre'de kışın bitimiyle ilkbahar mevsimi başlarken, Güney Yarım Küre'de ise yaz sona erer ve sonbahar mevsimi başlar.
NEVRUZ NEDİR?
Uzun ve sert kış aylarından sonra tabiatın baharla yeniden canlanmasını sembolize eden nevruz, Orta Asya'dan Anadolu'ya birçok coğrafyada toplumsal birliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayan içeriğiyle yaşatılıyor.
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NEVRUZ RİTÜELLERİ VE GELENEKLERİ
Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor.
Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor.
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Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor.
Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor.
Semeni adı verilen gelenek uygulanarak tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.
Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden
Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor.
Şarkılar ve danslar da Nevruz Bayramı'na eşlik ediyor.
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TÜRKLER İÇİN NEVRUZ
Orta Asya'da Nevruz bayramlarında geleneksel olarak pişirilen sümelek buğdaydan yapılan bir çeşit tatlıdır.
Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl 21 Mart'ta kutlanır.
Türkiye'de bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri'nde ise resmî bayram olarak kutlanırken, 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından Bayram olarak kabul edilen bir gün haline gelmiştir.
Türk Takvimi'nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saattir. Her bir çağ ise sekiz Keh ten ibarettir. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bu güne ve yeni yılın başladığı âna Yılgayak denir.
Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşah'ın Celali Takvimi'nde yılbaşı olarak belirlenen 21 mart, Divânu Lügati't-Türk'te de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir. Türk edebiyatı ve musikisine de Nevruz; Nevruz-ı Asl, Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz, Nevruz-ı Acem ve Nevruz-ı Seba olarak girmiştir. Tarihte pek çok devlet tarafından bayram ve gelenek olarak kutlanmıştır. Bunların başında Anadolu beylikleri, Eski Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı gelir.
Selçuklu ve Osmanlı'da millî bayram olarak kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı. Özel olarak hazırlanan Nevruziye adlı macun Osmanlı döneminden kalan bir kültür olarak bu gün hâlâ Manisa'da 21 Mart'ta Mesir macunu şenlikleri yapılmaktadır. Alevi ve Bektaşiler arasında da kimi yörelerde eski takvime atfen Mart Dokuzu adı verilerek kutlanan Nevruz'da özel ayinler yapılırdı, yine Zerdüştler ve Yezidiler'de 21 Mart'ı bayram olarak kabul etmişlerdir. Bu şölende yemekler dağıtılıp oyun oynanır ve baharın ilk günü kutlanır.