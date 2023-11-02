Netflix Türkiye'nin yepyeni Kasım ayı içerikleri

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI - 24 KASIM

İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.