TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ülkenin en ünlü terzilerinden biri olan Peyami, en iyi dostu Dimitri'nin müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.