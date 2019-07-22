Eddie Murphy'nin beğeni toplayan Eddie Murphy: Delirious ve Eddie Murphy: Raw adlı stand up gösterilerinin Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

TMZ'nin haberine göre; Sayısı henüz belli olmayan bu gösteriler için ünlü komedyene 70 milyon dolar ödenecek.

Daha önce Dave Chapelle üç gösterisi için 60 milyon dolar, Chris Rock'ın iki gösterisi için 40 milyon dolar, Ellen DeGeneres ise tek gösterisi için 20 milyon dolar almıştı.

Komedi içeriği eklemek için arayış içinde olan Netflix, yılın ilk çeyreği için 5 milyon civarında abone hedefi koymasına rağmen sadece 2.7 milyon sayısına ulaşabildi.