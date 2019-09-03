03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnternet üzerinden yayın yapan platformlarına getirilen lisans alma zorunluluğunun ardından Türkiye piyasasından çekilip çekilmeyeceği tartışılan Netflix, sözcüsü tarafından yapılan açıklamanın ardından twitter'dan da konuyla ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.
Netflix Türkiye'nin hesabından yapılan paylaşımda "Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok, söylentilere kulak asıp kendinizi lütfen üzmeyin" denildi.
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 3, 2019
Bir kullanıcının "Kanka sansür olayı da yok dimi?" sorusu da şöyle yanıtlandı: "Çocukları yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korumak ekipçe önceliğimiz. Bunu yaparken senin istediğini özgürce izlemen de bizim için bir o kadar önemli. Ayrıca böyle bir taleple karşılaşmadık."
Türkiye’de Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yapılan yayın platformları için getirilen lisans alma zorunluluğu bu hafta itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu platformların, Resmi Gazete’de 1 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na ( RTÜK) lisans başvurusu yapması gerekiyordu.
1 Eylül tarihi itibariyle söz konusu lisanslar için başvuru tarihi geride kalırken, konuyla ilgili il açıklama bugün öğle saatlerinde RTÜK'ten geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayınların internet ortamında sunumuna ilişkin 600'ün üzerinde lisans ve izin başvuru aldıklarını açıkladı. Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada başvuranlar arasında Netflix, Puhu TV, Blu TV, Turkcell, Vodafone, Digiturk ve Tivibu'nun da bulunduğunu duyurdu.
RTÜK'ün Netflix'in lisans için başvurduğunu duyurmasının hemen ardından Netflix yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceğini duyurdu. Netflix, açıklamada "Türkiye’de 1.5 milyon üyeye sahibiz. Sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek” dedi.
Netflix Türkiye hesabından akşam saatlerinde de ''Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok, söylentilere kulak asıp kendinizi lütfen üzmeyin'' açıklaması geldi.
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