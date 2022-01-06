Peaky Blinders 6. sezon ne zaman gelecek? Peaky Blinders yayın tarihi belli oldu mu? Peaky Blinders 6. sezon ilk fragmanı tanıtım yayınlandı!

Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Peaky Blinders 6. sezonu için geri sayım başladı. Bu zamana kadar 5 sezonu yayınlanan Peaky Blinders dizisinin 6. sezonuyla birlikte ekrana veda etmesi bekleniyor. Dizi severler tarafından sevilerek izlenen Peaky Blinders 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevapları merak konusu oldu. Peaky Blinders final sezonuyla ilgili tarihler netleşmeye başladı. İşte Peaky Blinders hakkında merak edilenler...

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoya göre dizinin final sezonu 2022 yılında yayımlanacak.

Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videonun sadece Thomas Shelby karakterinin göründüğü 10 saniyelik videodan daha uzun süren bir video olması yeni sezonun ilk tanıtım videosu olduğunu düşündürüyor.

Yine Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda dizininn final sezonunun BBC One ve BBC iPlayer kanallarında yayınlanacağı söyleniyor.

PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.

Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.