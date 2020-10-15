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Netflix'in yeni filmi Dont Look Up 2020 oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix'in yeni komedi filmi Dont Look Up olay yaratan bir kadro ile sinema severlerle buluşacak. Film ile ilgili haberlerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki Dont Look Up 2020 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

15.10.2020 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
Netflix'in yeni filmi Dont Look Up 2020 oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix'in yeni filmi Dont Look Up şimdiden dört gözle bekleniyor. Filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Meryl Streep gibi ünlü isimler var.

NETFLIX DON'T LOOK UP KADROSU

Leonardo DiCaprio
Jennifer Lawrence

Rob Morgan
Meryl Streep


Cate Blanchett
Jonah Hill
Himesh Patel
Timothée Chalamet
Ariana Grande
Kid Cudi
Matthew Perry
Tomer Sisley

NETFLIX DON'T LOOK UP KONUSU

McKay'in senaryosunu kaleme aldığı film, bir meteorun altı ay içinde Dünya'yı yok edeceğini öğrenen iki uzay bilimcinin hikâyesini anlatıyor. İnsanları yaklaşan yıkıma karşı uyarmak isteyen bu iki uzay bilimci, kötü haberi duyurabilmek için basın turuna çıkıyor.

The Big Short ile ekonomi dünyasına, Vice ile ise Amerikan siyasetine hicivsel bir dille yaklaşan McKay, bu kez basın sektörüne hicivsel tarzıyla yaklaşacak.Don't Look Up, Network ve Dr. Strangelove gibi karanlık bir hiciv olarak karşımıza çıkacak. Netflix Film şefi Scott Stuber ise esprili bir dille, "Adam, kültürümüzü tasvir eden akıllı, zeki ve marjinal filmler yapmak konusunda her zaman harika adımlar attı. Bir şekilde dünya, yaklaşmakta olan ölümünü tahmin etse bile, bu projeyi ölmeden önce listemize eklemekten heyecan duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

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