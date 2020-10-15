Netflix'in yeni filmi Dont Look Up şimdiden dört gözle bekleniyor. Filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Meryl Streep gibi ünlü isimler var.

NETFLIX DON'T LOOK UP KADROSU

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence

Rob Morgan

Meryl Streep



Cate Blanchett

Jonah Hill

Himesh Patel

Timothée Chalamet

Ariana Grande

Kid Cudi

Matthew Perry

Tomer Sisley

NETFLIX DON'T LOOK UP KONUSU

McKay'in senaryosunu kaleme aldığı film, bir meteorun altı ay içinde Dünya'yı yok edeceğini öğrenen iki uzay bilimcinin hikâyesini anlatıyor. İnsanları yaklaşan yıkıma karşı uyarmak isteyen bu iki uzay bilimci, kötü haberi duyurabilmek için basın turuna çıkıyor.

The Big Short ile ekonomi dünyasına, Vice ile ise Amerikan siyasetine hicivsel bir dille yaklaşan McKay, bu kez basın sektörüne hicivsel tarzıyla yaklaşacak.Don't Look Up, Network ve Dr. Strangelove gibi karanlık bir hiciv olarak karşımıza çıkacak. Netflix Film şefi Scott Stuber ise esprili bir dille, "Adam, kültürümüzü tasvir eden akıllı, zeki ve marjinal filmler yapmak konusunda her zaman harika adımlar attı. Bir şekilde dünya, yaklaşmakta olan ölümünü tahmin etse bile, bu projeyi ölmeden önce listemize eklemekten heyecan duyuyoruz." açıklamasında bulundu.