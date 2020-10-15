Netflix'in yeni filmi Dont Look Up şimdiden dört gözle bekleniyor. Filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Meryl Streep gibi ünlü isimler var.
NETFLIX DON'T LOOK UP KADROSU
Leonardo DiCaprio
Jennifer Lawrence
Rob Morgan
Meryl Streep
Cate Blanchett
Jonah Hill
Himesh Patel
Timothée Chalamet
Ariana Grande
Kid Cudi
Matthew Perry
Tomer Sisley
NETFLIX DON'T LOOK UP KONUSU
McKay'in senaryosunu kaleme aldığı film, bir meteorun altı ay içinde Dünya'yı yok edeceğini öğrenen iki uzay bilimcinin hikâyesini anlatıyor. İnsanları yaklaşan yıkıma karşı uyarmak isteyen bu iki uzay bilimci, kötü haberi duyurabilmek için basın turuna çıkıyor.
The Big Short ile ekonomi dünyasına, Vice ile ise Amerikan siyasetine hicivsel bir dille yaklaşan McKay, bu kez basın sektörüne hicivsel tarzıyla yaklaşacak.Don't Look Up, Network ve Dr. Strangelove gibi karanlık bir hiciv olarak karşımıza çıkacak. Netflix Film şefi Scott Stuber ise esprili bir dille, "Adam, kültürümüzü tasvir eden akıllı, zeki ve marjinal filmler yapmak konusunda her zaman harika adımlar attı. Bir şekilde dünya, yaklaşmakta olan ölümünü tahmin etse bile, bu projeyi ölmeden önce listemize eklemekten heyecan duyuyoruz." açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!