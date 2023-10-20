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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Netflix hisselerinde sert yükseliş - İş-Yaşam Haberleri

        Netflix hisselerinde sert yükseliş

        Üçüncü çeyrekte abone sayısını 8.8 milyon artıran Netflix'in hisseleri bir günde yüzde 16.05 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 08:29 Güncelleme: 20.10.2023 - 08:30
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        Netflix hisselerinde sert yükseliş
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        2023 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıklayan dijital yayıncı Netflix'in hisselerinde sert yükseliş yaşandı. Nasdaq'ta işlem göre Netflix hisseleri sonuçların açıklanmasının ardından bir günde yüzde 16.05 yükseldi.

        Netflix'in 3. çeyrekte gelirlerindeki artış beklentileri aşarken özellikle abone sayısındaki yükseliş sebebiyle hisseleri değerlendi.

        Firmanın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.8 artışla 8.54 milyar dolara çıktı. Netflix'in net kârı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1.68 milyar dolara ulaştı.

        ABONE SAYISI 247 MİLYONU AŞTI

        Platformun abone sayısı, dünya genelinde yılın üçüncü çeyreğinde 8.8 milyon arttı. Abone sayısındaki yıllık artış yüzde 10.8'i buldu. Böylece Netflix toplam 247.2 milyon aboneye ulaştı.

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        Öte yandan Netflix'ten yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'da bazı üyelik planlarının ücretinde artışına gidildiği bildirildi. Bu kararın gelir artışı beklentisini yükseltmesi de hisselere olumlu yansıdı.

        Son artışla beraber 2023 genelinde Netflix hisseleri yatırımcısına yüzde 26.2 kazandırırken firmanın piyasa değeri de 178 milyar dolara ulaştı.

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