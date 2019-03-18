Netflix'e Altın Palmiye yok

18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Usta yönetmen Martin Scorsese'nin, Netflix için çektiği, merakla beklenen yeni filmi The Irishman'in, Cannes Film Festivali'ne yetişmeyeceği açıklandı. Variety'nin haberine göre Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin başrolü paylaştığı film festivalde gala yapamayacak.
Geçtiğimiz yıllarda Netflix filmlerine savaş açan Cannes Film Festivali'nin direktörü Thierry Fremaux'ün Scorsese'nin filminin festivalde gösterilmesini çok istediği ancak post prodüksiyon işlemleri yetişmediği için festivalde gösterilemeyeceği iddia edildi.
Öte yandan festivalde gösterilmesi beklenen usta yönetmen Steven Soderbergh'in başrolünde Meryl Streep'in yer aldığı 'The Laundromat'ın da Cannes'da olmayacağı öğrenildi.
Yine Netflix yapımı olan ve bu yıl Altın Palmiye için yarışması ihtimalinden behsedilen, başrolünde Timothee Chalamet'in olduğu, 5. Henry'nin hayatını anlatan 'The King' ile Safdie Kardeşler'in yeni filmi 'Uncut Gems' de Cannes'da gösterilmeyecek.
Jüri başkanlığını Meksikalı usta yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun yapacağı Cannes Film Festivali'nde olması beklenen Netflix dışı yapımlar arasında ise ilk sırada Quentin Tarantino'nun Brad Pitt ve Leonardo di Caprio'yu buluşturan 'Once Upon A Time in Hollywood' yer alıyor.
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