Son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen online yayın platformu Netflix, bazı dizilerin bölümlerini artık bölüm-bölüm yayınlayacağını duyurdu. Kuruluş bugüne kadar tüm dizilerinin yeni sezonlarını tek seferde izleyicilerine sunuyordu.

Netflix ilk olarak The Great British Baking Show isimli programda yeni uygulamaya geçiyor. Netflix platformunda yer alan bilgiye göre programın yeni bölümleri haftada bir yayınlanacak. Netflix yeni rap müzik yarışması Rhythm & Flow'da ise rakibi Hulu'ya benzer bir uygulamaya geçecek. 9 Ekim'de yarışmanın ilk 4 bölümü, 16 Ekim'de 5-6 ve 7. bölümleri, 23 Ekim'de ise 8-9 ve 10. bölümleri yayınlayacak.

Netflix'ten yapılan açıklamada bu yeni modelin 'lisanslı programlarda' geçerli olacağını bildirdi. Yani söz konusu yayın politikası şimdilik sadece yarışma programları ve reality showlarda geçerli olacak.

NETFLIX: GENELE YAYILAN BİR DURUM DEĞİL

Netflix'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de bazı içeriklerimizi haftalık bölümler halinde yayınlamaya devam ediyoruz. Ancak bu genele yayılan bir durum değil. Birkaç istisna haricinde içeriklerimizin tüm bölümlerini aynı anda yayınlamayı sürdüreceğiz. Böylece üyelerimiz beğendikleri yapımları diledikleri yer ve zamanda izlemeye devam edecek."