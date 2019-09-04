Son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen online yayın platformu Netflix, bazı dizilerin bölümlerini artık bölüm-bölüm yayımlayacağını duyurdu. Kuruluş bugüne kadar tüm dizilerinin yeni sezonlarını tek seferde izleyicilerine sunuyordu.

Netflix ilk olarak The Great British Baking Show isimli programda yeni uygulamaya geçiyor. Netflix platformunda yer alan bilgiye göre programın yeni bölümleri haftada bir yayımlanacak. Netflix yeni rap müzik yarışması Rhythm & Flow'da ise rakibi Hulu'ya benzer bir uygulamaya geçecek. 9 Ekim'de yarışmanın ilk 4 bölümü, 16 Ekim'de 5-6 ve 7. bölümleri, 23 Ekim'de ise 8-9 ve 10. bölümleri yayımlayacak.

Netflix'ten yapılan açıklamada bu yeni modelin 'lisanslı programlarda' geçerli olacağını bildirdi. Yani söz konusu yayım politikası şimdilik sadece yarışma programları ve reality showlarda geçerli olacak.