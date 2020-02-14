14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
After Life ikinci sezon tarihi Netflix tarafından duyuruldu. Başrolünü ve senaryosunu Ricky Gervais’in yer aldığı After Life'ın 2. sezonu ve fragmanı haberimizde...
AFTER LİFE 2. SEZON NE ZAMAN 2020
After Life altı bölümlük yeni sezonu ile 24 Nisan 2020’de Netflix’e geri dönüyor
AFTER LİFE 2. SEZONUNDA NELER OLACAK?
Küçük bir kasaba olan Tambury'de yerel bir gazetede yazar olan Tony'nin (Ricky Gervais) hayatı karısının kanserden ölmesi ile altüst olur.
İkinci sezonda kaderiyle hala savaş veren Tony'nin arkadaşlıkları pekişmeye devam eder. Her biri kendi sorunları ile boğuşurken bir de gazetenin kapatılma tehlikesi ile mücadele ederler.
Kasabanın yerel Am-Dram gösterisi herkesin modunu yükseltecek mi?
Netflix orijinal dizisi After Life, Derek Productions imzasını taşıyor. Altı bölümlük dizinin yaratıcısı, yazarı ve yönetmeni Ricky Gervais. Yapımcı Charlie Hanson. Baş yapımcılar ise Ricky Gervais ve Duncan Hayes.
Dizide Ricky Gervais ile birlikte Penelope Wilton (Downton Abbey, Doctor Who),David Bradley (The Harry Potter series, Game of Thrones),Ashley Jensen (Extras),Tom Basden (Plebs, David Brent: Life On The Road),Tony Way (Edge of Tomorrow),David Earl (Cemetery Junction, Derek),Joe Wilkinson (Him and Her),Kerry Godliman (Derek),Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty ve Diane Morgan (David Brent: Life On The Road),Tracy-Ann Oberman (Eastenders) rol alıyor. Yeni sezonda kadroya dahil olan isimler ise Peter Egan (Downton Abbey),Ethan Lawrence (Bad Education) ve Bill Ward (Coronation Street, Emmerdale).
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!