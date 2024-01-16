Netflix, 2024 yılı için abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Dünyada en çok izlenen dizi ve film platformu olan Netflix, döviz kurlarındaki değişim ve ABD fiyatlarının da artmasıyla abonelik ücretine yüzde 20 ile 30 arasında değişen bir zam uyguladı. Peki, en düşük Netflix abonelik paketi ne kadar oldu? 2024 Netflix abonelik ücretleri ne kadar? İşte, detaylar...