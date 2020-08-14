Netaş, gelirlerini yüzde 29 artırdı

Netaş’ın satış gelirleri bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 29 oranında artarak, 727 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde operasyonel giderlerini yüzde 14 düşüren Netaş’ın böylece FAVÖK’ü de pozitife dönerek 32 milyon TL olarak gerçekleşti. Yine bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre Netaş’ın müşteri sayısı yüzde 16 oranında artış gösterdi.
Netaş CEO’su C. Müjdat Altay “2020 yılının ilk yarısında içinde bulunduğumuz pandemi dönemine rağmen, şirketimizin operasyonlarını verimli bir şekilde yönettik, müşterilerimiz ile olan işlerimizde derinleştik ve ana hissedarımız ZTE ile başlattığımız yerlileştirme projelerimizle iyi bir noktaya geldik. 2020’nin ilk çeyreğinde başlayan iyileşme, ikinci çeyrekte de devam etti. Tüm bu çalışmalarımızın sonuçları finansal tablomuza da yansıdı ve satış gelirlerimiz yüzde 29 oranında arttı, FAVÖK ise pozitife dönerek 32 milyon TL olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.
Altay, dünyanın en büyük telekomünikasyon teknolojileri şirketlerinden ZTE ile yılın ilk altı ayında telekomünikasyon alanında yerlileştirme çalışmalarına hız verdiklerini de belirterek, şöyle devam etti: “2019 yılında ZTE’nin FTTx fiber altyapı sistemleri ile başladığımız yerlileştirme çalışmalarımıza 2020 yılında VDSL Modem, Fiber Modem (Home Gateway) ile devam ettik. Bir operatörümüz ile sabit çekirdek şebeke modernizasyon projesini hayata geçirdik. Yine mobil abonelere sunulan dijital servislerin testlerini başarılı şekilde gerçekleştirdik. Son dönemde ise, IPTV teknolojisi üzerine odağımızı artırarak, operatörlere uçtan uca entegre bir IPTV çözümü sağlamak üzere yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Telekom operatörleri ile olan iş ortaklıklarımız derinleşerek büyümeye devam edecek.”
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