Yolsuzluk davasının tanığı uçak kazasında öldü

Yunanistan basını, pazartesi akşamı Ege Denizindeki Samos Adası yakınlarında bir İsrail uçağının düşmesinin ardından Geron çiftinin cesetlerinin denizden çıkarıldığını açıkladı.

Bir Yunan sahil güvenlik yetkilisi Reuters'a verdiği demeçte, uçağın enkazının havaalanının yaklaşık 1,6 kilometre güneyinde denizde bulunduğunu belirtti. CNN'in haberine göre, başlangıçta uçağın düşmesinin nedeninin bilinmediği, ancak araştırmalar sonucu motorda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Yunan kurtarma ekipleri uçakta başka yolcu bulunmadığını açıkladı.

Atina'daki İsrail konsolosluk yetkilileri ve İsrail Dışişleri Bakanlığı, çiftin naaşının İsrail gönderilmesine yardımcı olacak.

Garon Netanyahu’nun davasındaki önemli tanıklardan biri olmadığı için ölümünün davanın ilerleyişini engellemeyeceği açıklandı. Geron, İletişim Bakanlığı'nda mühendislikten sorumlu eski genel müdür yardımcısıydı.