Netanyahu, Zelenskiy ile 'sivil amaçlı hava savunma uyarı sistemleri yardımını' görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "sivil amaçlı hava savunma uyarı sistemleri yardımı" konusunu görüştüğü bildirildi.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

İkilinin görüşmede, "İsrail'in Ukrayna'ya yardımı ile İsrail'deki Ukraynalı sığınmacıların durumu ve sivil amaçlı hava savunma uyarı sistemleri yardımı" konularını ele aldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca Netanyahu'nun, Yahudilerin, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen "Roş Aşana Bayramı" için Ukrayna'daki Uman şehrine ulaşmasının sağlanmasını Zelenskiy'den talep ettiği aktarıldı.

İsrail basını, Netanyahu'nun yılbaşında iktidara gelmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ilk defa telefonda görüştüğüne dikkati çekti.

İSRAİL'İN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDAKİ TEMKİNLİ DURUŞU

İsrail, Ukrayna savaşının doğurduğu atmosferde Rusya ve Batı ile ilişkilerini yönetmekte zorlanıyor.

Ukrayna savaşının başlamasından itibaren Rusya'yı karşısına almamak için tarafsız kalmaya çabalayan, bir dönem arabuluculuğa da soyunan İsrail'in iki tarafa da temkinli tavrı; stratejik müttefiki ABD ve Batı tarafından da eleştirilen bir konuma geldi.

İran'ın, Rusya'ya Ukrayna savaşında "kamikaze ya da intihar" diye isimlendirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füze sağladığına ilişkin haberler, Tel Aviv yönetimini daha da zor durumda bırakmıştı.

Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım taleplerini yanıtsız bırakan Tel Aviv yönetimi, bu kararı için Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı, İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarında Moskova ile sürdürdüğü askeri koordinasyonu gerekçe gösteriyor.