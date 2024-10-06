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        Haberler Dünya Amerika "Netanyahu yakın bir dost mu?" sorusuna yanıt | Dış Haberler

        "Netanyahu yakın bir dost mu?" sorusuna yanıt

        ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin kasımda düzenlenecek başkanlık seçimindeki adayı Kamala Harris, Amerikan ve İsrail halkı arasındaki ittifakın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın dostluğundan daha önemli olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:01 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:01
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        "Netanyahu yakın bir dost mu?" sorusuna yanıt
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        ABD Başkan Adayı Kamala Harris'in yarın yayına girecek "CBS 60 Dakika" programına verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.

        Netanyahu'nun ABD'nin ateşkes çağrısı ve Lübnan'a saldırılara ilişkin ABD yönetimini dinlememesine ilişkin Harris, İsrail'e Hamas ve Hizbullah gibi tehditlere karşı kendini koruması için destek verildiğini ifade etti.

        İSRAİL LİDERLERİYLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER

        Harris, İsrail liderleriyle yürütülen diplomatik ilişkilerin ise bazı prensiplere dayandığını belirtti.

        ABD'nin insani yardımın artırılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkes sağlanmasını istediğini dile getiren Harris, "Bu çerçevede İsrail ve bölge ülkelerine baskı kurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        "NETANYAHU YAKIN BİR DOST MUDUR?

        Harris, İsrail'in bazı adımları ABD'nin baskısı sonucu attığını savundu.

        "Netanyahu yakın bir dost mudur?" sorusuna ise Harris, "Çok daha önemli olan Amerikan ve İsrail halkı arasında ittifak olup olmadığıdır. Bunun cevabı da evettir." yanıtını verdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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