Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu'ya "Savunma Bakanı" dayanmıyor | Dış Haberler

        Netanyahu'ya "Savunma Bakanı" dayanmıyor

        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün görevden aldığı Yoav Gallant, Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alınan veya istifa eden 4. Savunma Bakanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'ya "Savunma Bakanı" dayanmıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Haaretz gazetesinin haberine göre, ilk kez 1996 yılında başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Yitzhak Mordechai, Moşe Yaalon, Avigdor Liberman ve Yoav Gallant görev süresini doldurmadan Savunma Bakanlığından ayrılmak durumunda kaldı.

        Netanyahu'nun başbakanlığının ilk döneminde Savunma Bakanlığı yapan Mordechai, 1999 yılının başında Netanyahu ile arasındaki siyasi rekabet nedeniyle kamuoyu önünde yaşadıkları sürtüşme sonrası görevinden alındı.

        Eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon ise, Netanyahu ile yaşadığı sürtüşme sonucu 2016 yılında görevden ayrıldı.

        Yaalon ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlığın İsrail'i Nazi Almanyası'na benzeten dönemin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ı açıkça desteklemesi ve bir Filistinli'yi öldürmekten hüküm giyen Elor Azaria isimli İsraillinin askeri mahkemede yargılanmasına tepki gösteren aşırı sağcılara karşı çıkması oldu.

        REKLAM

        Yaalon'un yerine geçen Avigdor Lieberman da, Gazze'de Hamas ile ateşkes sağlanmasının ardından "teröre teslim olunduğunu” söylemesinin ardından görev süresini tamamlamadan 2018'de istifa etti.

        Yoav Gallant, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görevden aldığı son isim olurken, Gallant'ın görevden alınmasını aralarındaki "güvenin sarsılması" olarak açıklarken, Gallant'ı dolaylı olarak "İsrail'in düşmanlarına" yardım etmekle suçladı.

        NETANYAHU, 2023'TE DE GÖREVDEN ALMAK İSTEMİŞTİ

        Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. Netanyahu, Mart 2023'te "Yargı reformu" girişimini kamuoyu önünde açıkça eleştirmesi nedeniyle Gallant'ı görevden alma teşebbüsünde bulunmuştu.

        Ancak ülke genelindeki yoğun protestolar nedeniyle Netanyahu bu kararından geri adım atmıştı.

        Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da Netanyahu ile Gallant'ın farklı görüşleri savundukları biliniyor.

        Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalinin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti.

        İkilinin arasının bozuk olması nedeniyle Netanyahu ile Gallant, Gazze'ye saldırıların ilk günlerinden sonra ayrı ayrı basın toplantıları yapmıştı.

        Ayrıca Gallant'ın Lübnan'a kara saldırısına karşı olduğuna ilişkin İsrail basınına haberler yansısa da Savunma Bakanı bunun aksi yönde açıklamalarda bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        Habertürk Anasayfa