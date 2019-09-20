Eski İsrail Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olması beklenen İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun meclise giren 3 sağ partiyle koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılmayı öngören mutabakatı imzalamasına tepki gösterdi.

Liberman, facebook hesabından paylaştığı mesajında, Netanyahu'ya, Benny Ganzt'ın partisi Mavi-Beyaz İttifakı ve kendi partisinin içinde yer alacağı üçlü koalisyon önerisinde bulundu.

Netanyahu'nun meclise girmesine kesin gözüyle bakılan sağ partilerden, Şas, Birleşik Tevrat ve Yamina (Sağ) İttifakı liderliyle koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılmayı öngören mutabakat imzalamasını eleştiren Liberman, bu adımın İsrail'i yeni bir erken seçime sürükleyebileceğini söyledi.

Liberman, elindeki gücü bırakmak istememekle suçladığı Netanyahu'ya seslenerek, "Siyasi manevraları, dalavere ve hileyi bırak. Gel otur. Sen, (Netanyahu) Benny Gantz (Mavi-Beyaz lideri) ve ben İsrail devletinin geleceği için geniş katılımlı liberal birlik hükümetini kuralım." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, yüzde 97'si sayılan oylara göre meclise giren Şas, Birleşik Tevrat ve Yamina (Sağ) İttifakı liderleriyle koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılmayı öngören mutabakat imzalamıştı.

Bu mutabakatın ardından Netanyahu, liderliğin kendisinde olduğu, 3 sağ partinin de içerisinde yer alacağı geniş katılımlı koalisyon hükümetine katılma önerisini Gantz'a iletmişti.

Gantz ise kendi liderliğinde geniş kapsamlı liberal birlik hükümetine hazır olduğunu açıklayarak Netanyahu'nun liderliğine ve sağ partilerle koalisyon ihtimaline kapıları kapatmıştı.

GANTZ'IN KOALİSYON ÇAĞRISINI YANITLAMAMASI NETANYAHU'YU HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve seçimleri önde götüren Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın koalisyon hükümeti kurmak için görüşme çağrısına yanıt vermemesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mavi-Beyaz’ın lideri Gantz’ın görüşme talebine yanıt vermemesine ilişkin, "Şaşırdım ve şu anda Benny Gantz hala görüşme çağrımı yanıtlamadığı için hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in birlik çağrısını hatırlatan Netanyahu, iki büyük parti (Mavi-Beyaz ile Likud) lideri arasında bir görüşme olmadan birlik hükümetinin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Netanyahu, İsrail’in mümkün olduğu kadar geniş katılımlı bir birlik hükümetine ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İsrail yeniden seçimlere gitmemeli ve kesinlikle siyonizm karşıtı partilerden oluşan bir hükümet kurulmamalı."

Gantz’a buluşma önerisini hatırlatan Netanyahu, halkın talebinin de bu yönde olduğunu vurguladı.

İsrail Merkez Seçim Komisyonunun şu ana kadar ilan ettiği verilere göre seçimleri önde tamamlayan Mavi Beyaz İttifakı lideri Gantz, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar açıklanan sonuçlar, seçimi Mavi-Beyaz'ın kazandığını ortaya koydu. Benim başbakanlığımda geniş katılımlı liberal bir ulusal birlik hükümeti kuracağım." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Netanyahu, bu sabah yayınladığı video mesajda, liderliğin kendisinde olduğu geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak için Mavi-Beyaz İttifakı liderine çağrıda bulunarak, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz." demişti.

GANTZ'IN PARTİSİ ARAYI AÇIYOR

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yenilenen seçimlerde kullanılan oyların şu ana kadar yüzde 97'sinin sayıldığını duyurdu.

Komisyonun verilerine göre, Mavi-Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken, Likud'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı.

Eski Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olduğu ifade edilen Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in de sandalye sayısı 1 eksilerek 8'e düştü.

İsrail'de yenilenen seçimlerde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.