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        Netanyahu, Tahran ile çatışma istemiyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökerteceğini ileri sürdü. Netanyahu, İran halkının yanı sıra kendisinin ve İsrail halkının da Tel Aviv ile Tahran arasında çatışma istemediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 21:57 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:57
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        Netanyahu, Tahran ile çatışma istemiyor
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        İsrail Başbakanı Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı misillemede "önemli bir zarar" oluşmadığını savunan Netanyahu, bu saldırının Tahran ekonomisine 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti.

        İran yönetimini hedef alan Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası bir yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini savundu.

        ÇATIŞMA İSTEMİYOR

        Netanyahu, İran halkının yanı sıra kendisinin ve İsrail halkının da Tel Aviv ile Tahran arasında çatışma istemediğini söyledi.

        Tahran yönetiminin "İsrail'in yanı sıra İran halkının da geleceğini yok etmeye çalıştığını" iddia eden Netanyahu, "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Özgür bir İran'da bir gün İsrailliler ve İranlıların birlikte refah ve barış dolu bir gelecek inşa edeceklerinden hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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