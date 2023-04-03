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Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması kararını erteledi

Siyasi ve toplumsal kriz yaşayan İsrail'de tartışmalı yargı reformundan geri adım atan Başbakan Netanyahu'nun, reformu geri çekmesini isteyen ve daha sonra görevden alınan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın göreve devam etmesine karar verdiği duyuruldu. Açıklamaya göre karar, 'güvenlik kaygısı' nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Giriş: 03.04.2023 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması kararını erteledi
AA / HABERTURK.COM

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 26 Mart'ta görevden alındığı duyurulan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı "güvenlik gerekçesiyle" ertelediği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, hükümete yakın kaynaklar Başbakan Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alma kararını ertelediğini aktardı.

Haberde, "Güvenlik durumundaki gelişmeler göz önüne alarak, Netanyahu Savunma Bakanı konusuyla gelecekte ilgilenecek." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik konusundaki duruma ilişkin haberde ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, Netanyahu veya Gallant, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.

Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim." demişti.

Gallant'ın çağrısına partisi Likud içinden de destek gelirken, açıklamalarından bir gün sonra 26 Mart'ta Başbakan Netanyahu tarafından görevden alındığı duyurulmuştu.

Fotoğraf: AA

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