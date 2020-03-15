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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açılan 3 ayrı yolsuzluk davası dosyasının koronavirüs salgını gerekçesiyle ertelendiği açıkladı.

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Mart'ta başlanacak duruşmanın koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği açıklandı. Bakanlık üç ayrı yolsuzluk dosyası davasının duruşmasına 24 Mayıs'ta başlanacağını bildirdi.

NETANYAHU'NUN ERTELEME TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle 17 Mart'ta başlayacak davanın ilk duruşma tarihinin ertelenmesi talebini reddetmişti.

Mahkeme, Netanyahu'nun talebini geri çevirerek ilk duruşmanın 17 Mart'ta yapılmasına hükmetmişti.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu bu gelişme üzerine dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti.

Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Netanyahu'nun avukatları, "savcılığın müvekkilleri hakkında yürüttüğü soruşturma materyallerinin tamamını teslim almadıklarını" gerekçe göstererek duruşmanın 45 gün sonraya ertelenmesini talebiyle pazar günü mahkemeye başvurmuştu.