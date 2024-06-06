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        Haberler Dünya Netanyahu, "Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmeyeceğini" söyledi | Dış Haberler

        Netanyahu, "Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmeyeceğini" söyledi

        İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Kudüs bizim, Şam Kapısı bizim, Tapınak Dağı (Mescid-i Aksa) bizim ve Tanrı'nın izniyle zafer bizim" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mescid-i Aksa statüsünün değişmeyeceğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 00:28 Güncelleme: 06.06.2024 - 00:28
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        Netanyahu, aşırı sağcı Bakan'ı yalanladı
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamalarının aksine Mescid-i Aksa statüsünün değişmeyeceğini belirtti.

        Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, "Tapınak Dağı (Mescid-i Aksa) statüsü değişmedi ve değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

        İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail’in 1967’de Doğu Kudüs’ü işgalinin yıl dönümü münasebetiyle Batı Kudüs’te düzenlenen “bayrak yürüyüşü” programında yaptığı konuşmayı X hesabından paylaşmıştı.

        Ben-Gvir, "Kudüs bizim, Şam Kapısı bizim, Tapınak Dağı (Mescid-i Aksa) bizim ve Tanrı'nın izniyle zafer bizim." ifadelerini kullanmıştı.

        KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİ

        Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

        Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

        İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Mescid-i Aksa
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