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        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu::İsrail, Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor

        Netanyahu::İsrail, Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor

        İsrail Başbakanı Netanyahu: "İsrail, Gazze'deki (Hamasın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:33 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:42
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        Netanyahu: İsrail ateşkesi reddediyor
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın elinde bulunan esirler serbest bırakılmadan "geçici insani ateşkes teklifini reddettiklerini" söyledi.

        Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından tek başına basın toplantısı düzenledi.

        ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, şunları söyledi:

        "İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz."

        TEVRATTAN ALINTI YAPTI

        Öte yandan Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerine yine Tevrat'tan alıntı yaparak hitap etti.

        Başbakan'ın Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İsrail askerlerine hitaben bir mesaj yayımladı.

        Yahudilerin Mısır'dan çıkışına atıfta bulunan Tevrat'ın Tesniye kitabındaki "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın." bölümünden alıntı yapan Netanyahu, "Bu savaş, aydınlığın çocukları ile karanlığın çocukları arasındadır. Aydınlık karanlığa galip gelene kadar görevimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        İsrail Başbakanı, mesajına şöyle devam etti:

        "Tanrı askerlerimizi her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan korusun, onları tüm işlerinde başarılı kılsın ve kurtuluş ve zafer tacıyla süslesin. İyilik, bizi ve tüm dünyayı tehdit eden aşırı kötülüğü yenecektir. Tanrı'nın izniyle hep birlikte kazanacağız."

        Netanyahu'nun alıntı yaptığı pasajda yer alan "Amalekliler" ifadesi, Yahudi geleneğinde kötülüğün zirvesini temsil ediyor.

        Yahudi varlığını tehdit eden halkları ifade etmek için kullanılan bu kelimeyi Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunu Gazze'ye karşı yürütülen savaşta "motive etmek" için birçok kez kullandı.

        NETANYAHU: SAVAŞ DÖNEMİNDE SIK SIK TEVRAT'TAN ALINTILAR YAPIYOR

        Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaptığı açıklamalarda Tevrat'tan çokça alıntı yapması dikkati çekiyor.

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        Başbakan Netanyahu ve İsrail yönetimi, içerideki eleştirilerin önüne geçmek, uluslararası destek sağlamak ve sivil ölümleri meşrulaştırmak için Yahudi ve Hristiyan teolojisine atıflar içeren konuşmalar yapıyor.

        Netanyahu, 9 Ekim'deki konuşmasında Tevrat'ın Samuel kitabındaki "İsrail'in sonsuzluğu yalan söylemez." ifadesine işaret ederek, "İsrail'in kuruluşunun bir mucize; bir iman ve çalışma örneği" olduğunu dile getirmişti.

        Başbakan Netanyahu, 25 Ekim'deki konuşmasında da yine "Yeşaya" kitabından, "Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin." alıntısına yer vermişti.

        Laik görüşlü olmasıyla tanınan Netanyahu'nun daha önceki konuşmalarında Tevrat'tan nadiren alıntı yaptığı biliniyor.

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        #Netanyahu
        #haberler
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